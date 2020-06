V Kinu Šiška zadovoljni s koncertnim projektom v času karantene Štream

Ljubljana, 16. junija - V Kinu Šiška zvečer pripravljajo še zadnji spletni prenos koncerta iz dvorane Katedrala, na katerem bodo tokrat gostili funk-jazz band Pijammies. Kot so ob sklepu projekta Štream povedali v Kinu Šiška, so zadovoljni z obiskom vseh treh spletnih platform, na katerih so v času epidemije prenašali koncerte. Prejeli so tudi pohvale za interaktivnost.