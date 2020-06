Ljubljana, 15. junija - Predaja donacij ameriške veleposlanice Lynde C. Blanchard državni sekretarki na ministrstvu za zdravje Tini Bregant in državnemu sekretarju na ministrstvu za obrambo Damijanu Jaklinu, ki bo danes ob 12. uri, je zaradi slabega vremena prestavljena v prostore UKC, glavni vhod, Zaloška cesta 7, so sporočili z ministrstva za obrambo.