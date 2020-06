Zveza društev gluhih za višjo kakovost življenja starejših z okvaro sluha

Ljubljana, 15. junija - Spremljajoča značilnost staranja je zelo pogosto tudi okvara sluha, ki občutno oteži komunikacijo z okolico. Starejši z okvaro sluha se začne umikati v osamo, kar lahko vodi v številne težave in se konča celo s samomorom, so danes izpostavili v zvezi društev gluhih in naglušnih, kjer si prizadevajo za višjo kakovost življenja gluhih in naglušnih.