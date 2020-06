BP zaradi covida-19 z večmilijardnim izpadom

London, 15. junija - Pandemija covida-19 bo posledice pustila tudi v naftnem sektorju, ki se sooča z upadom povpraševanja. Britanski energetski velikan BP bo zaradi posledic zajezitve koronavirusa po pričakovanjih zabeležil od 13 do 17,5 milijarde dolarjev izpada. Ob tem so opozorili, da so se cene nafte spustile precej pod raven, ki zagotavlja dobičkonosnost.