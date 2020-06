Plače aprila glede na marec občutno porasle

Ljubljana, 15. junija - Povprečna bruto plača za april je znašala 1937,21 evra in bila s tem od marčne nominalno višja za 10,2, realno pa za 11,2 odstotka. Povprečna neto plača je aprila dosegla 1266,13 evra in je bila prav tako višja od marčne - nominalno za 10,5 odstotka in realno za 11,5 odstotka. Zvišanje plač je tudi posledica sprejetih ukrepov zaradi covida-19.