V Črni gori prvi primer novega koronavirusa po mesecu in pol

Podgorica, 15. junija - V Črni gori so v nedeljo odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom po 42 dneh. Po podatkih črnogorskega inštituta za javno zdravje gre za moškega, ki je bil pretekli teden v Bosni in Hercegovini. Po vrnitvi domov je šel v samoizolacijo, so sporočili po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.