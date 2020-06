Zaskrbljenost zaradi covida-19 navzdol potisnila tudi evropske borze

London/Frankfurt/Pariz, 15. junija - Evropske borze so današnje trgovanje začele s padci tečajev delnic in tako sledijo negativnemu trendu azijskih borz. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi drugega vala izbruha koronavirusne bolezni na svetovni ravni, potem ko se je število okužb s covidom-19 na Kitajskem in ZDA znova povečalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.