Arhitekt Peter Fister praznuje 80 let

Ljubljana, 16. junija - Arhitekt in konservator Peter Fister je danes dopolnil 80 let. Po njegovih načrtih so restavrirali ali prenovili cerkve, gradove, palače, arheološke spomenike in pomembne hiše. Je tudi avtor več kot 20 prenovitvenih načrtov naselij na Slovenskem in v tujini, kar ga uvršča med nosilce metodologije revitalizacije naselbinske dediščine.