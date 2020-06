Maraton Franja bo 5. in 6. septembra

Ljubljana, 15. junija - Kolesarska prireditev maraton Franja bo tudi letos. V skladu z dogovorom med prireditelji, Kolesarskim društvom Rog, BTC Cityjem, Mestno občino Ljubljana, ter po posvetovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo Uci in slovensko zdravstveno stroko bo 39. maraton Franja 5. in 6. septembra, so danes potrdili organizatorji.