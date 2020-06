Ob napovedanih močnih nalivih danes povečana verjetnost zemeljskih plazov

Ljubljana, 15. junija - Geološki zavod Slovenije opozarja, da je zaradi napovedanih močnih nalivov in padavin danes povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Prebivalci tistih območij, kjer so se plazovi v preteklosti že pojavljali, naj bodo posebej pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na zastajanje vode, so zapisali.