Kras in Brkini v skupno promocijo turistične destinacije

Divača, 15. junija - Turistični, kulturni in drugi deležniki na Krasu in v Brkinih krepijo sodelovanje s ciljem, da bi goste na destinaciji zadržali za dlje časa. Poleg bogate bere dogodkov, ki se bodo zvrstili vse do konca poletja, izstopa celostna kampanja Gremo na Kras ter gastronomsko doživetje KrasPass, ki združuje več kot 40 ponudnikov vin in tipičnih jedi.