V Kočevju vaja za zaščito kulturne dediščine

Kočevje, 15. junija - Ob stavbah sedeža Občine Kočevje in Pokrajinskega muzeja Kočevje bo ob predpostavki ogroženosti kulturne dediščine danes potekala gasilska vaja. Namen vaje, ki so jo pripravili v okviru projekta Zaščita za ohranitev oziroma ProteCHt2save je vzpostavitev oziroma preizkus protokolov za zaščito ogroženih objektov in predmetov kulturne dediščine.