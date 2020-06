Vox populi: SDS ostaja na vrhu, SD na drugem mestu prehitela LMŠ

Ljubljana, 15. junija - Anketa Vox populi za časnika Dnevnik in Večer je pokazala, da SDS še naprej uživa največ podpore med strankami. Do spremembe pa je prišlo tik pod vrhom, kjer je SD na drugem mestu zamenjala LMŠ. Anketa je pokazala tudi precejšnjo razdeljenost glede podpore delu vlade in nekaj sprememb na lestvici priljubljenosti politikov.