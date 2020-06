Pohorska vzpenjača do četrtka zaradi vzdrževalnih del ne obratuje

Maribor, 15. junija - Krožno kabinska žičnica na Mariborskem Pohorju od danes do četrtka ne obratuje. Kot so sporočili iz Marproma, na gondoli potekajo vzdrževalna dela, ki so jih načrtovali že pred časom, a zaradi izbruha epidemije ob spomladanskem remontu niso bila mogoča. Predvidoma od petka bo naprava znova delovala po običajnem voznem redu.