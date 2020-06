Malo možnosti za teniški US Open, bolj verjeten start v Evropi

Ljubljana, 15. junija - Medtem ko je teniški svet v pričakovanju odločitve, kako in kdaj se bo nadaljevala sezona mednarodnih turnirjev, so najboljši igralci in igralke že sporočili svoje mnenje. To se nagiba k postopnemu vračanju, predvsem pa je večina proti izpeljavi odprtega prvenstva ZDA v New Yorku.