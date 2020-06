Tudi na naftnih trgih negativna gibanja

Singapur, 15. junija - Negativna gibanja, v katerih so se zaradi bojazni pred drugim valom koronavirusne bolezni na svetovni ravni znašli kapitalski trgi, se širijo tudi na naftnih trgih. Zaradi povečanega števila novih okužb na Kitajskem in v ZDA se znova pojavlja bojazen, da bo to zajezilo povpraševanje po nafti.