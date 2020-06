Azijske borze s padci v nov trgovalni teden

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 15. junija - Azijske borze so nov trgovalni teden začele s padci in tako nadaljujejo pretežno negativna gibanja iz prejšnjega tedna. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi drugega vala koronovirusne bolezni na svetovni ravni, ki bi zaustavil rahljanje ukrepov za zajezitev virusa in okrevanje gospodarstva.