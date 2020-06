Za Trumpov rojstni dan flote plovil in zbadanje na Twitterju

Washington, 15. junija - Američani so v nedeljo, ko je bil v ZDA tudi dan zastave in dan kopenske vojske, proslavljali 74. rojstni dan predsednika Donalda Trumpa. Predsednikovi privrženci na Floridi so slavili s flotami plovil okrog Jacksonvilla, njegovi nasprotniki pa so praznik na družabnih medijih razglasili za dan Baracka Obame.