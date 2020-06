Gasilci ob neurju posredovali na poplavljenih cestah in objektih

Ljubljana, 14. junija - Močno neurje je danes popoldne in zvečer zajelo predvsem vzhodni del države. V številnih občinah so morali posredovati gasilci, saj so meteorne vode poplavile cestišča, zamašile obcestne jaške in poplavile stanovanjske objekte. Med drugim so gasilci vodo črpali iz zdravstvenih domov v Križevcih pri Ljutomeru in v Slovenski Bistrici.