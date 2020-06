Ponoči lahko močno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke

Ljubljana, 14. junija - Na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo, da lahko ob krajevnih nalivih ponoči močno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, pri čemer lahko pride do razlivanj. Vodnatost se bo v prihodnjih dneh povečala po vsej državi. Ob močni nevihti je močno narasla Kučnica Cankova in presegla opozorilni pretok.