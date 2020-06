Protestniki v Berlinu oblikovali človeško verigo proti rasizmu

Berlin, 14. junija - V Berlinu je danes več tisoč protestnikov s človeško verigo izrazilo nasprotovanje rasizmu in podporo večji pravičnosti, vključno pri deljenju bremena novega koronoavirusa. Podobna zborovanja so se ob upoštevanju pravil ohranjanja medsebojne razdalje med drugim odvila še v Hamburgu in Leipzigu.