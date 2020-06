Papež poziva svet k prizadevanjem za končanje nasilja v Libiji

Vatikan, 14. junija - Papež Frančišek je danes pozval mednarodno skupnost, pa tudi politične in vojaške voditelje, naj ustavijo nasilje v Libiji in s tem končajo tudi trpljenje migrantov, beguncev in drugih, ki so tam ujeti. Libija nujno potrebuje mir, stabilnost in enotnost, je s svojega okna poudaril v nagovoru vernikom na Trgu svetega Petra.