Povečan promet na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško

Ljubljana, 14. junija - Na mejnih prehodih s Hrvaško so trenutno pri vstopu v Slovenijo daljše čakalne dobe v Jelšanah, Gruškovju in Obrežju. V Jelšanah se čaka več kot dve uri, na Gruškovju uro do dve, na Obrežju pa uro. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil trenutno dolga 1,6 kilometra, poroča prometno-informacijski center za državne ceste.