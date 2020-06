V Veliki Britaniji na sobotnih protestih več kot 100 aretiranih

London, 14. junija - V Veliki Britaniji so v soboto aretirali več kot 100 ljudi v povezavi z nasiljem, ki je izbruhnilo na protestih v Londonu. Tam so na eni strani potekali protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju, na drugi strani pa so se z namenom zaščite kipov zbrale skupine, med katerimi so bili tudi pripadniki skrajne desnice, poroča britanski BBC.