V New Delhiju bodo v bolnišnice za covid-19 preuredili 500 železniških vagonov

New Delhi, 14. junija - V indijski prestolnici New Delhi zaradi drastičnega povečanja števila okužb z novim koronavirusom načrtujejo znatno okrepitev testiranj na ogroženih območjih. Za obravnavo bolnikov s covidom-19 bodo v začasne bolnišnice preuredili tudi 500 železniških vagonov in na ta način zagotovili 8000 dodatnih postelj.