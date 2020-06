V Atlanti po smrti temnopoltega moškega med aretacijo protesti in odstop vodje policije

Atlanta, 14. junija - V ameriški Atlanti je v soboto odstopila vodja tamkajšnje policije, potem ko je v petek med aretacijo pod streli policista umrl temnopolt moški. Nova smrt je še podkrepila proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju po ZDA. Protestniki so v soboto blokirali avtocesto v Atlanti in zažgali restavracijo, kjer je bil ubit 27-letni Rayshard Brooks.