Rekorder Mertens Napoliju zagotovil finale italijanskega pokala

Neapelj, 13. junija - Potem ko so si nogometaši Juventusa finale italijanskega pokala zagotovili v petek, so si danes drugo vstopnico priigrali Neapeljčani. Ti so dobili prvo tekmo, ki je bila odigrana že pred marčevsko prekinitvijo zaradi pandemije novega koronavirusa, z 1:0, na domačem stadionu pa so danes z Interjem Samirja Handanovića remizirali z 1:1.