Barcelona zanesljivo do zmage po premoru

Palma de Mallorca, 14. junija - V četrtek se je s prvo tekmo po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa z 28. krogom nadaljevala tudi španska prva liga. V soboto so prvič na zelenico stopili tudi nogometaši vodilne Barcelone, ki so gostovali pri Mallorci in za zaprtimi vrati zmagali s 4:0 (2:0).