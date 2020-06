V Libanonu se nadaljujejo protesti zaradi gospodarske krize

Bejrut, 13. junija - V Libanonu se tretji dan zapored nadaljujejo protivladni protesti zaradi vse hujše gospodarske krize v državi. V središču prestolnice Bejrut se je danes zbralo več deset ljudi, ki so vihteli zastave in vzklikali gesla proti vladi. V Tripoliju na severu države je bilo v spopadih med protestniki in policijo ranjenih najmanj devet ljudi.