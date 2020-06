Turneja Adria Tour se ne bo ustavila v Črni gori

Beograd, 13. junija - V Beogradu se je danes začel niz dobrodelnih turnirjev pod imenom Adria Tour, ki jih organizira srbski teniški zvezdnik Novak Đoković in bodo potekali do 4. julija. Turneja bi se morala ustaviti tudi v Črni gori, a se je organizacijski odbor odločil, da teniških igralcev 27. in 28. junija v Črni gori vseeno ne bo.