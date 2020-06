Študija: Z maskami preprečili več deset tisoč okužb z novim koronavirusom

New York, 13. junija - Obvezna uporaba zaščitnih mask je v Italiji in New Yorku v okoli mesecu dni preprečila več deset tisoč okužb z novim koronavirusom, so izračunali raziskovalci z univerz v Teksasu in Kaliforniji. Kot so poudarili v študiji, objavljeni v strokovni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, se virus SARS-CoV-2 prenaša predvsem po zraku.