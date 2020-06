Policija na petkovih protestih prijela sedem oseb

Ljubljana, 13. junija - Na petkovih protestih v Ljubljani je prišlo tudi do prerivanja. Več protestnikov je preskočilo varovalno ograjo, nekaj deset jo je začelo podirati. Ker niso upoštevali ukazov, naj s tem prenehajo, je policija sedem oseb prijela in pripeljala na policijsko postajo. Izdali so jim plačilne naloge zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru.