Na avstralskih ulicah na tisoče ljudi za enakopravnost ras

Sydney, 13. junija - V avstralskih mestih se je danes na mirnih protestih za enakopravnost ras zbralo po več tisoč ljudi. Ponekod so protestirali tudi proti zapiranju prosilcev za azil na otokih. Oblasti so sicer pred protesti svarile, da bi lahko to spodkopalo uspeh Avstralije v boju proti novemu koronavirusu.