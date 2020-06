Ob 75. obletnici osvoboditve taborišča na Ljubelju pozivi k ohranjanju spomina

Ljubelj, 13. junija - S polaganjem vencev in manjšo slovesnostjo so danes na Ljubelju obeležili 75. obletnico osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh in vseh taborišč na območju okupirane Evrope. Govorci so poudarili pomen ohranjanja spomina na vojne grozote kot opomina, da se nikoli več ne ponovijo.