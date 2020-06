Policija v zvezi s prometno nesrečo v Medvodah pridobila podatek o vozilu

Medvode, 13. junija - Potem ko je policija prosila za informacije glede petkove prometne nesreče v Medvodah, so na podlagi zbiranja obvestil in informacij občanov pridobili podatek o vozilu znamke VW Passat, ki bi lahko bilo udeleženo v nesreči, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti sicer še intenzivno zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine nesreče.