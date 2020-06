Pahor bo v DZ spregovoril o spremembah volilne zakonodaje; drugi nagovor na lastno pobudo v 30 letih

Ljubljana, 16. junija - Predsednik republike Borut Pahor bo v četrtek na seji DZ na lastno pobudo nagovoril poslance in javnost v zvezi z nujnostjo sprememb volilne zakonodaje v skladu z ustavno odločbo. To bo drugi nastop katerega koli predsednika republike na seji DZ na lastno pobudo v zadnjih 30 letih. To kaže, da Pahor vprašanju volilne zakonodaje daje veliko težo.