V petek po ena nova okužba v Mariboru in Novi Gorici

Ljubljana, 13. junija - V petek so po eno novo okužbo z novim koronavirusom potrdili v Mariboru in Novi Gorici. V Mariboru so doslej skupaj potrdili 39 okužb, v Novi Gorici pa šest. Občina z največ okužbami ostaja Ljubljana z 261 primeri, po več kot sto primerov so potrdili tudi v Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru.