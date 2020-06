Zaradi nesreče dolg zastoj pred Brezovico v smeri Kopra

Ljubljana, 13. junija - Zaradi prometne nesreče na avtocesti pred Brezovico v smeri Kopra je nastal dolg zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico do Kosez in na južno obvoznico do Viča, poroča prometnoinformacijski center. Medtem so se na mejnih prehodih proti Hrvaški v primerjavi z jutranjimi urami čakalne dobe nekoliko skrajšale.