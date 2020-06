Poljska odprla meje za sosede v EU, Češka in Francija jih bosta v ponedeljek

Pariz/Varšava/Praga, 13. junija - Poljska je danes v okviru rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa odprla svoje meje s sosednjimi državami, ki so članice Evropske unije. Češka in Francija pa bosta to za večino držav EU storili v ponedeljek. Francija je poleg tega za 1. julij napovedala postopno odpiranje meja za države izven unije.