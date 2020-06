Ljubljana, 13. junija - Na železniški progi med Brezovico in Dolgim mostom je danes okoli 5.30 zjutraj tovorni vlak povozil žensko. Ljubljanski gasilci so zavarovali kraj nesreče, s policisti in reševalci iskali ponesrečeno in jo našli mrtvo ob progi, na spletnem portalu poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.