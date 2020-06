Jančarju kresnik za najboljši roman minulega desetletja

Ljubljana, 13. junija - Ob letošnji bližnji 30. podelitvi nagrade kresnik za roman leta so pri časopisni hiši Delo razglasili tudi najboljši s kresnikom nagrajeni roman med letoma 2010 in 2019. Žirija je odločila, da priznanje podeli romanu To noč sem jo videl Draga Jančarja, danes poroča časnik.