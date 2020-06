Brazilija na drugem mestu po številu umrlih za covidom-19

Rio de Janeiro, 13. junija - V Braziliji so do petka zabeležili 41.828 umrlih za covidom-19, s čimer se je ta južnoameriška država zavihtela na drugo mesto po številu smrtnih žrtev novega koronavirusa, za ZDA in pred Veliko Britanijo, poročajo tuje tiskovne agencije. V zadnjih 24 urah je brazilsko ministrstvo za zdravje potrdilo 909 smrti zaradi koronavirusne bolezni 19.