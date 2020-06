Gorenjska podjetja lani nadaljevala s pozitivnimi trendi poslovanja

Kranj, 25. junija - Gospodarske družbe v gorenjski statistični regiji so lani nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja. Vse skupaj so povečale obseg prihodkov za tri odstotke, skoraj tri četrtine pa jih je poslovno leto končalo z dobičkom. Tista gorenjska podjetja, ki so lani poslovala z izgubo, so to zmanjšala, je razvidno iz analize Ajpesa.