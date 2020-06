Wall Street z enim najslabših tednov v zadnjih treh mesecih

New York, 13. junija - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili enega najslabših tednov v zadnjih treh mesecih. Padci so bili veliki predvsem v četrtek, ko je med vlagatelji zavladala panika pred morebitnim drugim valom pandemije koronavirusa, ko prvi val niti še ni končan. Zaskrbelo jih je tudi, da morda doslej niso bili preveč optimistični.