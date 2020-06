Voznik osebnega avtomobila na Gorenjskem z nevarno vožnjo ogrožal življenja

Kranj, 12. junija - Policisti so danes malo pred 15. uro na glavni cesti skozi sotesko proti Bohinjski Bistrici in Pokljuki obravnavali nevarno vožnjo osebnega avtomobila znamke VW passat srebrne barve. Voznik je vozil s hitrostjo 200 kilometrov na uro in prehiteval na nevarnih mestih. Vse, ki so opazili omenjeno vozilo, prosijo, naj pokličejo na številko 113.