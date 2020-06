Italijanski premier zaslišan glede ukrepanja med epidemijo

Rim, 12. junija - Tožilci iz Bergama so danes v okviru preiskave visokega števila žrtev epidemije novega koronavirusa v pokrajini Bergamo in s tem povezanega ukrepanja vlade v Rimu zaslišali italijanskega premierja Giuseppeja Conteja. Kot obveščene osebe so zaslišali tudi ministra za zdravje Roberta Speranzo in notranjo ministrico Luciano Lamorgese.