Ameriški protesti se sedaj osredotočajo na simbole

New York, 12. junija - ZDA je po dveh tednih protestov proti policijskemu nasilju, med katerimi je ponekod prišlo tudi do uničevanja premoženja, zajel val "ikonoklazma" saj spomeniki generalom in nekdanjim voditeljem južnjaške konfederacije padajo kot domine. Na udaru so tudi kipi drugih zgodovinskih osebnosti, ki jih dojemajo kot rasistične.