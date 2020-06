Objavljen razpis za prvo zaposlitev 122 pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev začetnikov

Ljubljana, 12. junija - Ministrstvo za izobraževanje je objavilo nov razpis za financiranje prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. Tako bo lahko prvo zaposlitev dobilo skupno 122 pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev začetnikov v kohezijskih regijah Vzhodna in Zahodna Slovenija.