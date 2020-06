Dončić kmalu v ZDA, začetek lige NBA dan prej

New York, 12. junija - Na sestanku vodstva lige NBA in združenja igralcev severnoameriške košarkarske lige so po navedbah uglednih ameriških novinarjev dosegli dogovor, da se morajo košarkarji v klubih zglasiti 15. in 22. junija. Uradni trening tabori moštev so bodo začeli 9. julija, liga NBA pa se bo nadaljevala 30. julija, torej dan prej, kot je bilo sprva predvideno.