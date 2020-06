London/Frankfurt/Pariz, 12. junija - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Po besedah analitikov so trenutne razmere precej negotove, zato je nestanovitnost trgov razumljiva, piše agencija Reuters. Tečaj evra se je znižal, cene nafte pa so neenotne.